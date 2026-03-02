PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wechselseitige Körperverletzung in der Schottstraße

Mainz-Altstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Schottstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden zunächst aufgrund der Parksituation in der Schottstraße in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich hieraus ein Gerangel, bei dem sich beide Beteiligten gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht schlugen und körperlich aufeinander einwirkten.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung entfernte sich einer der Beteiligten von der Örtlichkeit. Er konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

