POL-PPMZ: Diebstahl von Spiegelgläsern in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26.02.2026 und dem 28.02.2026 kam es im Bereich "Am Palmen" in Mainz-Gonsenheim zu einem Diebstahl an einem geparkten Fahrzeug.

Unbekannte Täter entwendeten die Spiegelgläser der Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten PKW. Das Fahrzeug war öffentlich zugänglich abgestellt. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

