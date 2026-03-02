PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Imbissanhänger - Polizei sucht Zeugen

Mainz-Bretzenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 28.02.2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, 01.03.2026, 17:00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet in Mainz-Bretzenheim zu einem Einbruch in einen Imbissanhänger.

Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Anhängers auf, der unmittelbar vor dem Eingangsbereich eines Einrichtungshauses abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldkassette mit wenigen hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahl wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

