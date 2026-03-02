PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei sucht Zeugen

Nierstein (ots)

Am Samstag, dem 28.02.2026, kam es im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:05 Uhr in der Georg-Schneider-Straße in Nierstein zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mutmaßlich über ein Küchenfenster Zutritt zum Anwesen und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen die Täter das Objekt vermutlich über den Einstiegsweg und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

