Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Dachstuhlbrand Miselohestraße

Leverkusen (ots)

Am 08.02.2026 um 18:31 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über einen Dachstuhlbrand in der Miselohestraße im Stadtteil Opladen informiert. Aufgrund des Meldebildes wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, sowie die Einheit Opladen der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch den Anrufer gewarnt und konnten das Brandobjekt frühzeitig verlassen. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild eines ausgedehnten Dachstuhlbrandes, woraufhin weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die Einheit Bergisch Neukirchen der freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert wurden. Sofort nach Einsatzbeginn wurde durch die Kräfte vor Ort ein Fensterimpuls (frühe Wasserabgabe in die Brandwohnung) eingeleitet und ein Trupp im Innenangriff eingesetzt. Eine Person musste aufgrund einer vermutlichen Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Die Brandbekämpfung erfolgte durch einen Trupp im Innenangriff. Im weiteren Verlauf wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz eingesetzt um den Spitzboden zu überprüfen und Glutnester abzulöschen. Aufgrund der Löscharbeiten und des Brandereignisses ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Während der Einsatzdauer wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch die Einheiten Schlebusch und Wiesdorf der freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

Insgesamt befanden sich 48 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell