Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz in Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Seit etwa 15:30 Uhr war die Mainzer Polizei mit mehreren Einsatzkräften wegen innerfamiliären Streitigkeiten in der Mombacher Hauptstraße im Einsatz.

Ein 57-jähriger Mainzer befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wirkte bedrohend auf Familienangehörige ein.

Er konnte in seiner Wohnung durch Spezialkräfte gegen 17:30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Der 57-jährige wurde hierbei leicht verletzt, ansonsten kamen keine Personen zu Schaden. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Aufgrund des Einsatzes waren stellenweise Absperrungen notwendig, welche zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen führten.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

