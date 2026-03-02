Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betriebserlaubnis bei kontrollierten Motorrädern erloschen

Mainz (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 19:40 Uhr stellte eine Streife im Bereich der Rheinstraße in Mainz mehrere Motorräder fest, die verkehrsbedingt an einer Ampelanlage hielten. Dabei fielen den Einsatzkräften lautstarke Motorengeräusche sowie mutwilliges Aufheulen der Motoren auf.

Die insgesamt sieben beteiligten Motorradfahrer wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei zwei Motorrädern stellten die Beamten fest, dass der sogenannte dB-Eater aus dem Endschalldämpfer entfernt worden war. Dadurch war die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen.

Die Weiterfahrt wurde den betroffenen Fahrern untersagt. Gegen die Verantwortlichen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell