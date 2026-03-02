PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betriebserlaubnis bei kontrollierten Motorrädern erloschen

Mainz (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, gegen 19:40 Uhr stellte eine Streife im Bereich der Rheinstraße in Mainz mehrere Motorräder fest, die verkehrsbedingt an einer Ampelanlage hielten. Dabei fielen den Einsatzkräften lautstarke Motorengeräusche sowie mutwilliges Aufheulen der Motoren auf.

Die insgesamt sieben beteiligten Motorradfahrer wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei zwei Motorrädern stellten die Beamten fest, dass der sogenannte dB-Eater aus dem Endschalldämpfer entfernt worden war. Dadurch war die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen.

Die Weiterfahrt wurde den betroffenen Fahrern untersagt. Gegen die Verantwortlichen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkoholeinfluss - Haftbefehl vollstreckt

    Mainz (ots) - Am Freitag, den 28.02.2026, gegen 19:15 Uhr, unterzogen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 im Rahmen einer Streifenfahrt im Heiligkreuzweg in Mainz-Weisenau einen Audi einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Westerwälder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem ein offener Haftbefehl gegen ihn ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Imbissanhänger - Polizei sucht Zeugen

    Mainz-Bretzenheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 28.02.2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, 01.03.2026, 17:00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet in Mainz-Bretzenheim zu einem Einbruch in einen Imbissanhänger. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Anhängers auf, der unmittelbar vor dem Eingangsbereich eines Einrichtungshauses abgestellt war. Aus dem ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei sucht Zeugen

    Nierstein (ots) - Am Samstag, dem 28.02.2026, kam es im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 23:05 Uhr in der Georg-Schneider-Straße in Nierstein zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mutmaßlich über ein Küchenfenster Zutritt zum Anwesen und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren