Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Großkontrollen mit Schwerpunkt Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mainz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, führten Einsatzkräfte der Polizei unter Federführung der Kriminaldirektion Mainz in und um Mainz umfangreiche stationäre und mobile Kontrollen mit Schwerpunkt Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) durch. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den zuletzt wiederholt von Einbrüchen betroffenen Stadtteilen Bretzenheim und Gonsenheim.

Insgesamt waren ab dem Mittag rund 70 Einsatzkräfte von Kriminal-, Polizei- und Verkehrsdirektion Mainz sowie der Abteilung Bereitschaftspolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik involviert. Neben uniformierten und zivilen Einsatzkräften an den Kontrollstellen kamen dabei auch zivile Fahndungs-Teams sowie entsprechende technische Instrumentarien zum Einsatz.

So wurden mit einem speziellen Kennzeichenscanner insgesamt 2400 Fahrzeuge automatisiert überprüft. In fünf Fällen wurden von dem System Auffälligkeiten festgestellt und die Fahrzeuge kontrolliert. In einem Fall handelte es sich um ein vor zwei Jahren in Frankreich als gestohlen gemeldetes Fahrzeug, das mit deutschen Kennzeichen unterwegs war. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zudem erkannte das System mehrere Fahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz.

Insgesamt wurden 188 Fahrzeuge und 485 Personen kontrolliert. Davon wurden 27 Personen und sieben Fahrzeuge durchsucht sowie zwölf Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und illegalen Aufenthalts. Im Rahmen einer Kontrolle wurden 1000 Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke sichergestellt, deren Herkunft noch unklar ist, in einem anderen Fall Betäubungsmittel. Zudem wurden mehrere Personen mit teils einschlägigen Vorerkenntnissen aus dem Bereich der Eigentumskriminalität überprüft.

Die Polizei wird den Kontroll- und Ermittlungsdruck nicht zuletzt mit Blick auf Wohnungseinbruchsdiebstähle weiter hochhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell