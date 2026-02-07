Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch

Aalen (ots)

Frankenhardt - Gründelhardt: Wohnungseinbruch

Am Freitag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Kohlert ein. Sie schlugen ein Loch in die Terrassentüre und öffneten anschließend die Türe am Griff. Im Haus wurden mehrerer Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Den bisherigen Feststellungen zufolge, wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Polizei bittet Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951-4800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell