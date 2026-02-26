POL-PDLU: Speyer - Ohne Führerschein gefahren, Auto sichergestellt
Speyer (ots)
Am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem grauen PKW der Marke Skoda in der Hasenpfühlerweide in eine Kontrollstelle der Polizei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem war der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu haben, weshalb schließlich sein PKW mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt wurde.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell