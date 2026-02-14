PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Vermeintliche Giftköder im Grünstreifen ausgelegt

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag, den 14.02.2026 gegen 11:49 Uhr, wurde durch eine Passantin beobachtet, wie ein Mann an der Grünanlage zwischen den Straßen "An der Allee" und "Dijonstraße" möglicherweise Giftköder auslegte. Er soll sich mehrfach auffällig umgeschaut und daraufhin etwas aus einem Beutel genommen und auf den Grünstreifen nahe des Gehwegs geworfen haben. Im Anschluss entfernte sich der Mann in Richtung "Ricarda-Huch-Straße"/ "Dijonstraße". Durch die Einsatzkräfte konnte vor Ort eine kleine Menge Trockenfutter fest- und sichergestellt werden. Aufgrund des Verhaltens des Mannes in Verbindung mit dem aufgefundenen Hundefutter besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Giftköder gehandelt haben könnte. Dies wird nun durch die Polizei ermittelt. Der unbekannte Mann konnte durch die Einsatzkräfte nicht mehr angetroffen werden und wurde durch die Mitteilerin wie folgt beschrieben: großer Mann, schwarz gekleidet, schwarze Mütze, Spitzbart (dunkel bis gräulich), ca. 30-40 Jahre alt. Zudem soll er einen Lautsprecher bei sich gehabt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder ähnlichen Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

