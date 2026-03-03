PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Motorroller in Mainz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am Montag, 02.03.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Binger Straße zu einem Diebstahl eines Motorrollers. Der Geschädigte hatte seine Vespa gegen 14:00 Uhr im Bereich des Haupteingangs eines Parkhauses abgestellt und ordnungsgemäß gesichert. Als er gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

