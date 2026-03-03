Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchtes Raubdelikt Nähe Rheinufer

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 19.50 Uhr kam es im Bereich einer Grünanlage in der Nähe des Rheinufers zu einem versuchten schweren räuberischen Diebstahl. Ein 20-jähriger Geschädigter saß auf einer Bank und hatte seinen Rucksack neben sich abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem Mann, nahm den Rucksack an sich und flüchtete fußläufig. Der Geschädigte verfolgte den Täter und konnte ihn durch einen Stoß zu Fall bringen, sodass dieser in ein Beet stürzte. Nach dem Sturz stand der Täter wieder auf, bedrohte den Geschädigten zunächst mit einem Messer, warf dann den Rucksack auf den Boden und flüchtete ohne Beute Richtung Rheinufer.

Der Geschädigte blieb unverletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell