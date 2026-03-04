Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrüger verkaufen gefälschten Ring an 26-jährigen Passanten

Mainz (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, wurde ein 26-jähriger Mann in der Kirchstraße im Stadtteil Gonsenheim in Mainz von unbekannten Personen angesprochen.

Diese gaben vor, ihre Koffer verloren zu haben und boten ihm einen Goldring für 200 Euro an.

Nach dem Kauf ließ der Geschädigte den Ring bei einem Juwelier prüfen; dabei wurde festgestellt, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell