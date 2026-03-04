PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

Mainz-Hartenberg/Münchfeld, (ots)

Im Zeitraum von Montag, 02.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 12:00 Uhr kam es in der Dijonstraße zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand Zugang zum rückwärtigen Garten des Anwesens. Von dort aus versuchten sie zunächst erfolglos, ein Kellerfenster sowie eine Zugangstür aufzuhebeln. Anschließend wurde der Rollladen eines Küchenfensters gewaltsam nach außen gebogen und sich über dieses Zugang zum Anwesen verschafft. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten nahezu alle Räume, durchwühlten Schränke und entwendeten Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

