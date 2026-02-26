Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung im Bereich Winkelweg - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am 26.02.2026 gegen 09:30 Uhr kam es im Bereich Winkelweg in Varel zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 57-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten der Geschädigten während eines Spaziergangs zwei dunkel gekleidete Jugendliche. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter die Herausgabe von Bargeld. Die 57-Jährige übergab daraufhin das mitgeführte Geld. Anschließend flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Haferkampstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter: - männlich - ca. 14 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - braune Haare - braune Windjacke - Jeans - schwarze Stiefel

Mittäter:

- männlich - schwarze Windjacke - Jeans

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell