PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung im Bereich Winkelweg - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am 26.02.2026 gegen 09:30 Uhr kam es im Bereich Winkelweg in Varel zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 57-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten der Geschädigten während eines Spaziergangs zwei dunkel gekleidete Jugendliche. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter die Herausgabe von Bargeld. Die 57-Jährige übergab daraufhin das mitgeführte Geld. Anschließend flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Haferkampstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Haupttäter: - männlich - ca. 14 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - braune Haare - braune Windjacke - Jeans - schwarze Stiefel

Mittäter:

   -	männlich -	schwarze Windjacke -	Jeans

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:10

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen im Voslapper Groden

    Wilhelmshaven (ots) - Am 25.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Am Tiefen Fahrwasser / Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unfallbeteiligter die Straße Am Tiefen Fahrwasser und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:05

    POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach verbotswidriger Einfahrt in Wohngebiet in Sande

    Sande (ots) - Am 25.02.2026 in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr kam es in der Straße An der Lehmbalje in Sande zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Beteiligte mit einer Sattelzugkombination (40 Tonnen) trotz bestehendem Durchfahrtsverbot ein Wohngebiet. Beim Rangieren sowie beim Befahren der ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:55

    POL-WHV: Parken in Feuerwehrzufahrt an Grundschule

    Schortens (ots) - Am 25.02.2026 um 12:03 Uhr wurde in der Plaggestraße in Schortens auf dem Parkplatz der dortigen Grundschule ein Verkehrsverstoß festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 59-jährige Betroffene erneut vor einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren