Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Räuberische Erpressung im Bereich Winkelweg - Zeugen gesucht
Varel (ots)
Am 26.02.2026 gegen 09:30 Uhr kam es im Bereich Winkelweg in Varel zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 57-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten der Geschädigten während eines Spaziergangs zwei dunkel gekleidete Jugendliche. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter die Herausgabe von Bargeld. Die 57-Jährige übergab daraufhin das mitgeführte Geld. Anschließend flüchteten die beiden Täter fußläufig in Richtung Haferkampstraße.
Die Täter werden wie folgt beschrieben:
Haupttäter: - männlich - ca. 14 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - braune Haare - braune Windjacke - Jeans - schwarze Stiefel
Mittäter:
- männlich - schwarze Windjacke - Jeans
Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.
