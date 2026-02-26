Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen im Voslapper Groden
Wilhelmshaven (ots)
Am 25.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Am Tiefen Fahrwasser / Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unfallbeteiligter die Straße Am Tiefen Fahrwasser und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten Fahrzeugführer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Durch die Kollision wurden insgesamt vier Personen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell