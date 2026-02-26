Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen im Voslapper Groden

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Am Tiefen Fahrwasser / Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unfallbeteiligter die Straße Am Tiefen Fahrwasser und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten Fahrzeugführer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurden insgesamt vier Personen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell