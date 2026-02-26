Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach verbotswidriger Einfahrt in Wohngebiet in Sande
Sande (ots)
Am 25.02.2026 in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr kam es in der Straße An der Lehmbalje in Sande zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Beteiligte mit einer Sattelzugkombination (40 Tonnen) trotz bestehendem Durchfahrtsverbot ein Wohngebiet. Beim Rangieren sowie beim Befahren der schmalen Straßen wurden mehrere Vorgärten angrenzender Grundstücke beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
