Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach verbotswidriger Einfahrt in Wohngebiet in Sande

Sande (ots)

Am 25.02.2026 in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr kam es in der Straße An der Lehmbalje in Sande zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Beteiligte mit einer Sattelzugkombination (40 Tonnen) trotz bestehendem Durchfahrtsverbot ein Wohngebiet. Beim Rangieren sowie beim Befahren der schmalen Straßen wurden mehrere Vorgärten angrenzender Grundstücke beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

