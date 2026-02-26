Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beleidigung auf Parkplatz in der Posener Straße
Wilhelmshaven (ots)
Am 25.02.2026 gegen 08:20 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einer Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug hinter dem Pkw des Beschuldigten, wodurch dieser seinen Kofferraum nicht mehr öffnen konnte. In der Folge äußerte der Beschuldigte gegenüber der Geschädigten, sie habe "nicht mehr alle Tassen im Schrank". Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.
