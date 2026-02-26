PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Beleidigung auf Parkplatz in der Posener Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.02.2026 gegen 08:20 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einer Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug hinter dem Pkw des Beschuldigten, wodurch dieser seinen Kofferraum nicht mehr öffnen konnte. In der Folge äußerte der Beschuldigte gegenüber der Geschädigten, sie habe "nicht mehr alle Tassen im Schrank". Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren