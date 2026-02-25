PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz in Schortens

Schortens (ots)

Am 23.02.2026 gegen 18:49 Uhr kam es auf dem Parkplatz des TUS Oestringen in der Straße Zum Huntsteert in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein Beteiligter beim Öffnen seiner Fahrertür den rechten Außenspiegel eines nebenstehenden Pkw. Nachdem die Geschädigte den Mann auf den Vorfall ansprach, entfernte sich dieser von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Angaben zu machen. Die Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

