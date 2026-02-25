Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz in Schortens

Schortens (ots)

Am 23.02.2026 gegen 18:49 Uhr kam es auf dem Parkplatz des TUS Oestringen in der Straße Zum Huntsteert in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein Beteiligter beim Öffnen seiner Fahrertür den rechten Außenspiegel eines nebenstehenden Pkw. Nachdem die Geschädigte den Mann auf den Vorfall ansprach, entfernte sich dieser von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Angaben zu machen. Die Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers dauern an.

