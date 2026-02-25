Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Herrenloser Hund in Schortens - Tierhalter ermittelt
Schortens (ots)
Am 24.02.2026 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde der Polizei ein herrenloser Hund im Bereich Oldenburger Straße/Ecke Schlüchtenser Weg in Schortens gemeldet. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Hund sichern und im weiteren Verlauf den Hundehalter ausfindig machen. Das Tier wurde wohlbehalten an diesen übergeben.
