Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Herrenloser Hund in Schortens - Tierhalter ermittelt

Schortens (ots)

Am 24.02.2026 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde der Polizei ein herrenloser Hund im Bereich Oldenburger Straße/Ecke Schlüchtenser Weg in Schortens gemeldet. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Hund sichern und im weiteren Verlauf den Hundehalter ausfindig machen. Das Tier wurde wohlbehalten an diesen übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

