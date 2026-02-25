Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kennzeichenmissbrauch in Jever festgestellt

Jever (ots)

Am 24.02.2026 gegen 23:10 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt in der Straße Am Hillernsen Hamm in Jever einen im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Pkw fest, der sich in einem augenscheinlich schlechten Zustand befand.

Bei der näheren Überprüfung wurde ein deutlich abgelaufener HU-Stempel festgestellt. Eine Abfrage des mit einem amtlichen Siegel versehenen Kennzeichens ergab, dass dieses bereits im Jahr 2022 entstempelt wurde und zudem für ein anderes Fahrzeug ausgegeben ist.

Aus welchem Grund das Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht wurde und durch wen dies erfolgte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Kennzeichen wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

