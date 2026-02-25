Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Kennzeichenmissbrauch in Jever festgestellt
Jever (ots)
Am 24.02.2026 gegen 23:10 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt in der Straße Am Hillernsen Hamm in Jever einen im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Pkw fest, der sich in einem augenscheinlich schlechten Zustand befand.
Bei der näheren Überprüfung wurde ein deutlich abgelaufener HU-Stempel festgestellt. Eine Abfrage des mit einem amtlichen Siegel versehenen Kennzeichens ergab, dass dieses bereits im Jahr 2022 entstempelt wurde und zudem für ein anderes Fahrzeug ausgegeben ist.
Aus welchem Grund das Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht wurde und durch wen dies erfolgte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Kennzeichen wurde zur Beweissicherung sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell