Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sande

Sande (ots)

Am 24.02.2026 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es im Tichelboeweg in Sande zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Beteiligter mit seinem Kraftfahrzeug eine neben der Fahrbahn befindliche Straßenlaterne. Diese geriet infolge des Zusammenstoßes in eine leichte Schieflage. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Telefonnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell