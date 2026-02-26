Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Parken in Feuerwehrzufahrt an Grundschule
Schortens (ots)
Am 25.02.2026 um 12:03 Uhr wurde in der Plaggestraße in Schortens auf dem Parkplatz der dortigen Grundschule ein Verkehrsverstoß festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 59-jährige Betroffene erneut vor einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
