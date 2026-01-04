PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfälle auf schneeglatten Straßen- Keine Verletzten, ca. 20.000 Euro Sachschaden

  • Bild-Infos
  • Download

Zweibrücken, 03.01.2026 (ots)

Auch im Laufe des Samstags ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Zweibrücker Polizei mehrere Verkehrsunfälle infolge schneeglatter Straßen.

In der Gottlieb-Daimler-Straße verlor eine 33-jährige PKW-Fahrerin gegen 10:40 Uhr beim Abbiegevorgang in die Poststraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Straßenlaterne. Sie und ihr 5-jähriges Kind blieben unverletzt.

In der Rosenkopfer Straße in Bechhofen verlor um 13:50 Uhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer, der in Richtung Rosenkopf unterwegs war, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und traf mit seinem Fahrzeugheck einen entgegenkommenden PKW an der Fahrzeugfront. Die Fahrer blieben unverletzt, beide PKW wurden beschädigt.

Um 14:05 Uhr kam eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug bei schneebedeckter Fahrbahn an der Einmündung Oselbachstraße/Rotdornweg nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Verteilerkasten.

Um 15:30 Uhr verlor im Unteren Hornbachstaden ein 75-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW nach einer Bremsung auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen aufgestellten Blumenkübel. Infolge des Zusammenpralls war sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit ihrem Kleinkraftrad stürzte eine 25-Jährige am Abend gegen 20:45 Uhr an der Kreuzung Landauer Straße/ Saarlandstraße. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Reifen des Rollers nicht auf die winterlichen Verhältnisse ausgelegt waren.

Bei den Verkehrsunfällen entstanden insgesamt Sachschäden von ca. 20.000 Euro.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

