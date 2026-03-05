Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Übergriff in Einkaufsmarkt

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Oppenheimer Straße zu einem tätlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter den Kassenbereich des Marktes und schlug unvermittelt mehrfach mit der Faust auf einen Kassierer ein. Als der Filialleiter seinem Mitarbeiter zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er von dem Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen. Während der Auseinandersetzung führte der Täter einen Fleischerhammer in einer Beintasche mit sich und versuchte zeitweise, diesen herauszuziehen. Dies misslang jedoch, sodass der Gegenstand nicht eingesetzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Täter aus dem Markt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich zahlreiche Kunden im Markt, die gebeten werden sich als Zeugen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Die beiden Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Täterbeschreibung: - männlich - ca. 35-40 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Haare - dunkler Drei-Tage-Bart - keine Brille - auffällige Augenringe Bekleidung: - türkisgrün/weiße Jacke mit grünem Dreieck auf der Vorderseite (Spitzen nach unten) - beige Cargohose Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

