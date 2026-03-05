PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Übergriff in Einkaufsmarkt

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der
Oppenheimer Straße zu einem tätlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter 
den Kassenbereich des Marktes und schlug unvermittelt mehrfach mit 
der Faust auf einen Kassierer ein. Als der Filialleiter seinem 
Mitarbeiter zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er von dem Täter 
mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Während der Auseinandersetzung führte der Täter einen Fleischerhammer
in einer Beintasche mit sich und versuchte zeitweise, diesen 
herauszuziehen. Dies misslang jedoch, sodass der Gegenstand nicht 
eingesetzt wurde.

Im Anschluss flüchtete der Täter aus dem Markt und entfernte sich in 
unbekannte Richtung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen 
konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich zahlreiche Kunden im Markt, die 
gebeten werden sich als Zeugen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Die beiden Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen und wurden vor 
Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Täterbeschreibung:

-	männlich
-	ca. 35-40 Jahre alt
-	schlanke Statur
-	dunkle Haare
-	dunkler Drei-Tage-Bart
-	keine Brille
-	auffällige Augenringe

Bekleidung:
-	türkisgrün/weiße Jacke mit grünem Dreieck auf der Vorderseite 
(Spitzen nach unten)
-	beige Cargohose


Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 
06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per 
E-Mail unter  pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Schwerer Raub in der Mainzer Altstadt - Täter durch Fahrradstreife gestellt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Mittwochabend, dem 4. März 2026, kam es gegen 19:00 Uhr in der Großen Weißgasse in der Mainzer Altstadt zu einem schweren Raub. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte zuvor sein altes Mobiltelefon ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld - Polizei warnt vor Telefonbetrügern

    Nierstein (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 85-jährigen Geschädigten in Nierstein. Die Frau wurde zunächst telefonisch von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer teilte mit, ihre Bankkarte sei gesperrt worden und es sei eine Bestellung ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einladung zur Informationsveranstaltung: Sicher wohnen in Bretzenheim

    Mainz (ots) - Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein grundlegendes Bedürfnis. Um über die aktuelle Situation zu informieren und praktische Lösungen zum Schutz vor Einbruch und des Eigentums aufzuzeigen, lädt die Polizei Mainz herzlich alle Bürgerinnen und Bürger Bretzenheims zu einem Themenabend rund um die Einbruchsprävention ein. Eckdaten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren