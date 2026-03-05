PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Raub in der Mainzer Altstadt - Täter durch Fahrradstreife gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwochabend, dem 4. März 2026, kam es gegen 19:00 Uhr in der Großen Weißgasse in der Mainzer Altstadt zu einem schweren Raub. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte zuvor sein altes Mobiltelefon über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten und mit einem Interessenten ein Treffen vereinbart. Als Treffpunkt wurde die Große Weißgasse in Mainz festgelegt.

Während des Treffens äußerte der jugendliche Tatverdächtige mehrfach den Wunsch, das Mobiltelefon in die Hand zu nehmen, um es genauer zu begutachten. Da dem Geschädigten das Verhalten des Jugendlichen verdächtig vorkam, verweigerte er die Übergabe des Geräts. Daraufhin entriss der Tatverdächtige dem Geschädigten das Mobiltelefon und gab unmittelbar anschließend einen Schuss mit einer Gaspistole in dessen Richtung ab. Der Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Der Geschädigte nahm zunächst die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Währenddessen konnte er beobachten, wie der flüchtige Täter das entwendete Mobiltelefon an einen zweiten Tatverdächtigen übergab. Anschließend entfernten sich beide Personen in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte brach daraufhin die Verfolgung ab.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Tatverdächtigen durch eine Pedelec-Streife der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Sowohl das entwendete Mobiltelefon als auch die bei der Tat verwendete Gaspistole wurden aufgefunden und sichergestellt.

Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen schweren Raubes sowie des verbotswidrigen Mitführens der Gaspistole ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld - Polizei warnt vor Telefonbetrügern

    Nierstein (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 85-jährigen Geschädigten in Nierstein. Die Frau wurde zunächst telefonisch von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer teilte mit, ihre Bankkarte sei gesperrt worden und es sei eine Bestellung ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einladung zur Informationsveranstaltung: Sicher wohnen in Bretzenheim

    Mainz (ots) - Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein grundlegendes Bedürfnis. Um über die aktuelle Situation zu informieren und praktische Lösungen zum Schutz vor Einbruch und des Eigentums aufzuzeigen, lädt die Polizei Mainz herzlich alle Bürgerinnen und Bürger Bretzenheims zu einem Themenabend rund um die Einbruchsprävention ein. Eckdaten der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

    Mainz-Hartenberg/Münchfeld, (ots) - Im Zeitraum von Montag, 02.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 12:00 Uhr kam es in der Dijonstraße zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand Zugang zum rückwärtigen Garten des Anwesens. Von dort aus versuchten sie zunächst erfolglos, ein Kellerfenster sowie eine Zugangstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren