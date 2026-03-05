Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Raub in der Mainzer Altstadt - Täter durch Fahrradstreife gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwochabend, dem 4. März 2026, kam es gegen 19:00 Uhr in der Großen Weißgasse in der Mainzer Altstadt zu einem schweren Raub. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte zuvor sein altes Mobiltelefon über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten und mit einem Interessenten ein Treffen vereinbart. Als Treffpunkt wurde die Große Weißgasse in Mainz festgelegt.

Während des Treffens äußerte der jugendliche Tatverdächtige mehrfach den Wunsch, das Mobiltelefon in die Hand zu nehmen, um es genauer zu begutachten. Da dem Geschädigten das Verhalten des Jugendlichen verdächtig vorkam, verweigerte er die Übergabe des Geräts. Daraufhin entriss der Tatverdächtige dem Geschädigten das Mobiltelefon und gab unmittelbar anschließend einen Schuss mit einer Gaspistole in dessen Richtung ab. Der Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Der Geschädigte nahm zunächst die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Währenddessen konnte er beobachten, wie der flüchtige Täter das entwendete Mobiltelefon an einen zweiten Tatverdächtigen übergab. Anschließend entfernten sich beide Personen in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte brach daraufhin die Verfolgung ab.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Tatverdächtigen durch eine Pedelec-Streife der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Sowohl das entwendete Mobiltelefon als auch die bei der Tat verwendete Gaspistole wurden aufgefunden und sichergestellt.

Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen schweren Raubes sowie des verbotswidrigen Mitführens der Gaspistole ermittelt.

