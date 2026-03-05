Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizeieinsatz am Mainzer Hauptbahnhof nach Bombendrohung - Entwarnung nach umfangreichen Ermittlungen

Mainz (ots)

Ein Großeinsatz der Polizei am Mainzer Hauptbahnhof hat am Donnerstagnachmittag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Reise- und Berufsverkehr geführt. Nach intensiven Ermittlungen konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Gegen 16:00 Uhr ging beim Polizeipräsidium Mainz eine Bombendrohung ein, die sich gegen den Bereich des Hauptbahnhofs richtete. Aufgrund der unklaren Gefährdungslage leitete die Polizei umgehend umfassende Sicherheitsmaßnahmen ein.

Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit wurde das Bahnhofsgebäude in enger Abstimmung zwischen der Bundespolizei und der Polizei Mainz geräumt. Parallel dazu sperrten Einsatzkräfte die umliegenden Straßen großräumig ab, um den notwendigen Arbeitsraum für Spezialkräfte zu schaffen und Passanten aus dem potenziellen Gefahrenbereich fernzuhalten.

Spezialkräfte der Polizei sowie Spürhunde wurden zur alarmiert. Zeitgleich geführte Ermittlungen zur Herkunft der Drohung ergaben, dass die Drohung nicht ernsthaft war und keine reale Gefahr für Reisende oder Anwohner bestand. Zu keinem Zeitpunkt wurden Personen verletzt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen wurden alle polizeilichen Absperrungen sowie die Räumung des Bahnhofsgebäudes wieder aufgehoben. Der Zugverkehr wurde in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn sukzessive wieder freigegeben. In der Folge kann es jedoch noch zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und die Kooperation während der Einsatzmaßnahmen.

