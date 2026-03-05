Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Rollerdiebstähle im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen und Sachbeschädigungen an Motorrollern und Kleinkrafträdern. Betroffen waren insbesondere die Stadtteile Oberstadt, Bretzenheim und Altstadt.

In der Alfred-Mumbächer-Straße in Bretzenheim wurde zwischen Montag, 03.03.2026, und Dienstag, 04.03.2026, ein Roller entwendet, der später beschädigt in der Nähe wieder aufgefunden wurde.

Mehrere Fälle ereigneten sich in der Oberstadt: In der Straße Am Fort Elisabeth wurde zwischen Sonntag, 01.03.2026, und Montag, 02.03.2026, ein Roller gestohlen. In der Hölderlinstraße sowie im Bereich Berliner Straße / Wildgraben wurden am Mittwoch, 04.03.2026, jeweils beschädigte Roller festgestellt, die zuvor an anderen Orten abgestellt gewesen waren. Zudem wurde am Montag, 02.03.2026, in der Binger Straße ein Motorroller entwendet.

Auch in der Altstadt kam es zu einem Diebstahl: Am Dienstag, 03.03.2026, wurde am Abend in der Quintinsstraße ein Roller entwendet, der später wieder aufgefunden werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Mainz stellt derzeit eine Häufung entsprechender Taten fest und prüft mögliche Zusammenhänge.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

