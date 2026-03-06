Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Vermissten

Mainz (ots)

Die heute veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem 11-jährigen Jungen wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste konnte im Verlauf des Tages wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Dem Jungen geht es gut. Er wird nun zurück in die Wohneinrichtung verbracht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und Mithilfe bei der Fahndung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell