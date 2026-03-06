PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Vermissten

Mainz (ots)

Die heute veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem 11-jährigen Jungen wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste konnte im Verlauf des Tages wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Dem Jungen geht es gut. Er wird nun zurück in die Wohneinrichtung verbracht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und Mithilfe bei der Fahndung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 10:02

    POL-PPMZ: Polizei hautnah: Besuch bei Senioren im "zeit.raum" in Mainz Hechtsheim

    Mainz (ots) - Unter dem Motto "Polizei hautnah" erlebte eine 15-köpfige Gruppe kürzlich einen ganz besonderen Vormittag im Industriegebiet Hechtsheim. Bei den Teilnehmenden handelte es sich um Seniorinnen und Senioren mit Beeinträchtigungen, die den "zeit.raum" besuchen - ein Angebot von in.betrieb. Der Wunsch, die Arbeit der Polizei einmal aus nächster Nähe ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:05

    POL-PPMZ: Mehrere Rollerdiebstähle im Mainzer Stadtgebiet

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen und Sachbeschädigungen an Motorrollern und Kleinkrafträdern. Betroffen waren insbesondere die Stadtteile Oberstadt, Bretzenheim und Altstadt. In der Alfred-Mumbächer-Straße in Bretzenheim wurde zwischen Montag, 03.03.2026, und Dienstag, 04.03.2026, ein Roller entwendet, ...

    mehr
