Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 06.-08.03.2026

Varel (ots)

Bockhorn - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße/ Nordstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor-Gespann und einem Motorrad. Der 48-jährige Fahrzeugführer des Traktor-Gespanns befuhr die Nordstraße und beabsichtige in Richtung des Kuhdammes weiterzufahren. An der Kreuzung zur Landesstraße missachtete er jedoch die Vorfahrt. In der Folge kollidierte ein 42-jähriger Motorradfahrer, der die Landesstraße aus Steinhausen kommend in Richtung Bockhorn befuhr, frontal seitlich in den mitgeführten Anhänger des Traktors. Der 42-Jährige wurde schwerverletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand Totalschaden und es wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Zetel - versuchte gefährliche Körperverletzung mittels Pyrotechnik

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurden in der Jakob-Borchers-Straße durch einen 20-Jährigen aus einer Wohnung heraus gezielt mehrere Böller in Richtung zweier Personen (25 und 26 Jahre alt) geworfen. Die Böllerwürfe verfehlten die Personen nur knapp, sodass diese nicht verletzt wurden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bockhorn - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, in der Zeit von 13:30 - 17:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Westersteder Straße eingebrochen. Sämtliche Räumlichkeiten wurden betreten und durchwühlt. Es wurde Schmuck entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige liegen aktuell nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (Tel. 04451-9230).

Zetel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge in der Bahnhofstraße miteinander. Eine 65-jähriger Fahrzeugführer beabsichtige von der Bahnhofstraße nach links auf das Grundstück eines Supermarktes zu fahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, bevorrechtigen Pkw einer 35-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 35-Jährige und die Beifahrerin (62 Jahre alt) aus dem abbiegenden Pkw wurden leicht verletzt und Krankenhäusern zugeführt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten entsprechend abgeschleppt werden.

Varel - Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit einem Kleinkraftrad die Oldenburger Straße aus Varel kommend in Richtung Büppel. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf einen, am Fahrbahnrand parkenden, Pkw auf. Der 65-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde anschließend mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

