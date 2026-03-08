PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 06.-08.03.2026

Varel (ots)

Bockhorn - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße/ Nordstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor-Gespann und einem Motorrad. Der 48-jährige Fahrzeugführer des Traktor-Gespanns befuhr die Nordstraße und beabsichtige in Richtung des Kuhdammes weiterzufahren. An der Kreuzung zur Landesstraße missachtete er jedoch die Vorfahrt. In der Folge kollidierte ein 42-jähriger Motorradfahrer, der die Landesstraße aus Steinhausen kommend in Richtung Bockhorn befuhr, frontal seitlich in den mitgeführten Anhänger des Traktors. Der 42-Jährige wurde schwerverletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand Totalschaden und es wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Zetel - versuchte gefährliche Körperverletzung mittels Pyrotechnik

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurden in der Jakob-Borchers-Straße durch einen 20-Jährigen aus einer Wohnung heraus gezielt mehrere Böller in Richtung zweier Personen (25 und 26 Jahre alt) geworfen. Die Böllerwürfe verfehlten die Personen nur knapp, sodass diese nicht verletzt wurden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bockhorn - Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, in der Zeit von 13:30 - 17:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Westersteder Straße eingebrochen. Sämtliche Räumlichkeiten wurden betreten und durchwühlt. Es wurde Schmuck entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige liegen aktuell nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (Tel. 04451-9230).

Zetel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge in der Bahnhofstraße miteinander. Eine 65-jähriger Fahrzeugführer beabsichtige von der Bahnhofstraße nach links auf das Grundstück eines Supermarktes zu fahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, bevorrechtigen Pkw einer 35-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 35-Jährige und die Beifahrerin (62 Jahre alt) aus dem abbiegenden Pkw wurden leicht verletzt und Krankenhäusern zugeführt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten entsprechend abgeschleppt werden.

Varel - Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit einem Kleinkraftrad die Oldenburger Straße aus Varel kommend in Richtung Büppel. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf einen, am Fahrbahnrand parkenden, Pkw auf. Der 65-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde anschließend mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:21

    POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 06.03.2026 - 08.03.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Samstag, 07.03.2026 Fahren ohne Fahrerlaubnis Wilhelmshaven - In der Peterstraße wird ein 24-jähriger Autofahrer am 07.03.2026, um 19.00 Uhr, durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Überprüfung stellt sich heraus, dass der 24-jährige überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den jungen Mann ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:36

    POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Straße Südenburg

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2026 gegen 13:45 Uhr kam es in der Straße Südenburg in Zetel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen berührten sich die Fahrzeuge einer 36-jährigen Fahrzeugführerin aus Zetel und eines 61-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus Zetel. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort. Die ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:27

    POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Betonmischer in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2026 gegen 14:15 Uhr wurde in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven ein Fahrzeugführer kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte einen Betonmischer im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren