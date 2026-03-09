PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.03.2026, zwischen 06.00 Uhr und 13.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Mercedes vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren