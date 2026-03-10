Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 28.02.2026, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, kam es in der Flutstraße in Wilhelmshaven (Parkplatz Supermarkt Aldi) zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein brauner VW Polo vermutlich durch einen Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
