PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handwerk unterstützt Verkehrssicherheit in der Jugendverkehrsschule Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handwerk unterstützt Verkehrssicherheit in der Jugendverkehrsschule Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Wilhelmshaven (ots)

Die Jugendverkehrsschule in Wilhelmshaven ist ein zentraler Bestandteil der Verkehrserziehung für Kinder. Um die Anlage der Stadt Wilhelmshaven für die kommende Saison wieder herzurichten, haben Vertreter des Handwerks gemeinsam mit der Verkehrswacht Wilhelmshaven Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Malermeister Tim Bratzke von der Karl Bratzke Malerfachbetrieb GmbH sowie Mitglieder der Maler- und Lackiererinnung Jade aus der Kreishandwerkerschaft Jever unterstützten die Verkehrswacht bei der Pflege der Anlage. Zuvor reinigten Mitarbeitende von TBW die Fahrbahnflächen gründlich, sodass die anschließenden Maler- und Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden konnten. Zudem stellte die Firma MEGA eG die benötigte Farbe zur Verfügung. Gemeinsam wurden die Fahrbahnbeläge von Unrat des vergangenen Jahres befreit und Markierungen sowie kleinere Schäden ausgebessert. Ziel war es, das Gelände wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, damit die praktische Verkehrserziehung der Kinder unter sicheren Bedingungen stattfinden kann. "Verkehrssicherheit ist ein Thema, das uns alle betrifft - besonders aber unsere Kinder", betonte Malermeister Tim Bratzke. Für die Innung sei es daher selbstverständlich gewesen, die Verkehrswacht bei der Pflege der Anlage zu unterstützen. Die Jugendverkehrsschule wird jährlich von allen Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen der Wilhelmshavener Grundschulen besucht. Dort trainieren sie unter Anleitung wichtige Regeln und Verhaltensweisen im Straßenverkehr und bereiten sich auf eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr vor. "Verkehrsprävention ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Gerade für die jüngsten Verkehrsteilnehmenden ist es wichtig, frühzeitig die richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr zu erlernen. Die Jugendverkehrsschule leistet hierzu einen wichtigen Beitrag", betont der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jörg Beensen. Oberbürgermeister Carsten Feist ergänzt: "Wer von klein auf mit den Verkehrsregeln vertraut wird, wird sich nicht nur selbst umsichtig und sicher im Verkehr bewegen, sondern damit auch für die Sicherheit anderer sorgen." Der Verkehrsübungsplatz kann über die Verkehrswacht Wilhelmshaven gebucht und genutzt werden. Die Stadt Wilhelmshaven und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland danken den beteiligten Handwerksbetrieben, TBW, der Firma MEGA eG sowie der Verkehrswacht für ihr Engagement bei der Instandhaltung der Anlage. Durch die gemeinsame Aktion wurde erneut deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Akteure für die Verkehrssicherheit von Kindern ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:46

    POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

    Zetel (ots) - Am 09.03.2026 gegen 15:35 Uhr kam es auf der L815 zwischen Neuenburg und Zetel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Jever während der Fahrt mit einem Transporter infolge eines Niesanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:41

    POL-WHV: Mehrere Verkehrsverstöße im Bereich Varel und Zetel festgestellt

    Varel/Zetel (ots) - Am Nachmittag des 09.03.2026 wurden im Bereich Varel und Zetel mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Bohlenberger Straße in Zetel einen Pkw mit Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Elmshorn nicht im Besitz der erforderlichen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:33

    POL-WHV: Technischer Defekt verursacht Rauchentwicklung an Pkw

    Varel (ots) - Am 09.03.2026 gegen 11:09 Uhr kam es in der Emil-Heeder-Straße in Varel zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte die Fahrzeugführerin während der Fahrt einen Brandgeruch und steuerte daraufhin eine Werkstatt an. Kurz nach ihrer Ankunft begann es im Bereich unter dem Armaturenbrett zu qualmen. Nach Einschätzung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren