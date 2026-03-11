POL-WHV: Handwerk unterstützt Verkehrssicherheit in der Jugendverkehrsschule Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Handwerk unterstützt Verkehrssicherheit in der Jugendverkehrsschule Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Die Jugendverkehrsschule in Wilhelmshaven ist ein zentraler Bestandteil der Verkehrserziehung für Kinder. Um die Anlage der Stadt Wilhelmshaven für die kommende Saison wieder herzurichten, haben Vertreter des Handwerks gemeinsam mit der Verkehrswacht Wilhelmshaven Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Malermeister Tim Bratzke von der Karl Bratzke Malerfachbetrieb GmbH sowie Mitglieder der Maler- und Lackiererinnung Jade aus der Kreishandwerkerschaft Jever unterstützten die Verkehrswacht bei der Pflege der Anlage. Zuvor reinigten Mitarbeitende von TBW die Fahrbahnflächen gründlich, sodass die anschließenden Maler- und Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden konnten. Zudem stellte die Firma MEGA eG die benötigte Farbe zur Verfügung. Gemeinsam wurden die Fahrbahnbeläge von Unrat des vergangenen Jahres befreit und Markierungen sowie kleinere Schäden ausgebessert. Ziel war es, das Gelände wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, damit die praktische Verkehrserziehung der Kinder unter sicheren Bedingungen stattfinden kann. "Verkehrssicherheit ist ein Thema, das uns alle betrifft - besonders aber unsere Kinder", betonte Malermeister Tim Bratzke. Für die Innung sei es daher selbstverständlich gewesen, die Verkehrswacht bei der Pflege der Anlage zu unterstützen. Die Jugendverkehrsschule wird jährlich von allen Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen der Wilhelmshavener Grundschulen besucht. Dort trainieren sie unter Anleitung wichtige Regeln und Verhaltensweisen im Straßenverkehr und bereiten sich auf eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr vor. "Verkehrsprävention ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Gerade für die jüngsten Verkehrsteilnehmenden ist es wichtig, frühzeitig die richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr zu erlernen. Die Jugendverkehrsschule leistet hierzu einen wichtigen Beitrag", betont der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jörg Beensen. Oberbürgermeister Carsten Feist ergänzt: "Wer von klein auf mit den Verkehrsregeln vertraut wird, wird sich nicht nur selbst umsichtig und sicher im Verkehr bewegen, sondern damit auch für die Sicherheit anderer sorgen." Der Verkehrsübungsplatz kann über die Verkehrswacht Wilhelmshaven gebucht und genutzt werden. Die Stadt Wilhelmshaven und die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland danken den beteiligten Handwerksbetrieben, TBW, der Firma MEGA eG sowie der Verkehrswacht für ihr Engagement bei der Instandhaltung der Anlage. Durch die gemeinsame Aktion wurde erneut deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Akteure für die Verkehrssicherheit von Kindern ist.

