Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Hooksiel

Wangerland (ots)

In der Zeit vom 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr bis zum 10.03.2026 gegen 12:00 Uhr kam es in der Viethstraße im Ortsteil Hooksiel (Wangerland) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein etwa kniehoher, seitlich angebrachter Maueraufsatz an der Zufahrt eines Grundstücks durch ein Fahrzeug beschädigt. Durch den Anstoß stürzte der betroffene Mauerbereich in einen darunter befindlichen wasserführenden Graben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Telefonnummer 04463 808910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

