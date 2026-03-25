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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Mossautal gesucht

Mossautal (ots)

Am Mittwoch (25.03.), ereignete sich gegen 11:50 Uhr auf der B460 zwischen Hüttenthal und Hinterklingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter LKW die Strecke in Richtung Hüttenthal. Im Bereich einer Kurve geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn. Infolge des Ausweichmanövers geriet das Auto in den Grünstreifen, kam ins Schleudern und überschlug sich schließlich. Der 36-Jährige Autofahrer aus Mossautal wurde dabei leicht verletzt.

Der unbekannte LKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Hüttenthal.

Der Schaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Neumann, POK'in
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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