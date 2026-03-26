PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Verletzten

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (25.03.) kam es gegen 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Adam-Opel-Straße Ecke Bensheimer Straße in 65428 Rüsselsheim-Königstädten auf Höhe eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Hierbei stießen zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen frontal zusammen und erlitten hiervon leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren die Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen die Adam-Opel-Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtungen und stießen im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Rüsselsheim
Eisenstraße 60
65428 Rüsselsheim am Main

Berichterstatter: PHK Aksoy
Telefon: 06142-696 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 02:18

    POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

    Mörlenbach (ots) - Am Dienstag, den 24.03. zwischen 05:50 Uhr - 09:10 Uhr wurde in der Jahnstraße in Mörlenbach, auf dem Parkplatz des dortigen DM-Marktes, ein geparkter roter PKW angefahren und beschädigt.Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation Lampertheim-Viernheim ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 14:53

    POL-DA: Büttelborn: Wohnungseinbrecher in Worfelden/Zeugen gesucht

    Büttelborn (ots) - Einbrecher haben in der Zeit zwischen Montagabend (23.03.) und Mittwochmorgen (25.03.) unter anderem eine Fotokamera und Schmuck aus einem Haus im "Unterdorf" in Worfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter eine Tür zum Gebäude auf und drangen so anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie flüchteten ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 13:55

    POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Mossautal gesucht

    Mossautal (ots) - Am Mittwoch (25.03.), ereignete sich gegen 11:50 Uhr auf der B460 zwischen Hüttenthal und Hinterklingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter LKW die Strecke in Richtung Hüttenthal. Im Bereich einer Kurve geriet der LKW auf die Gegenfahrbahn. Infolge des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren