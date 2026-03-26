Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Verletzten

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (25.03.) kam es gegen 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Adam-Opel-Straße Ecke Bensheimer Straße in 65428 Rüsselsheim-Königstädten auf Höhe eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Hierbei stießen zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen frontal zusammen und erlitten hiervon leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren die Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen die Adam-Opel-Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtungen und stießen im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 entgegen.

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