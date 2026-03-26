POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Büttelborn (ots) - Einbrecher haben in der Zeit zwischen Montagabend (23.03.) und Mittwochmorgen (25.03.) unter anderem eine Fotokamera und Schmuck aus einem Haus im "Unterdorf" in Worfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter eine Tür zum Gebäude auf und drangen so anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie flüchteten ...

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