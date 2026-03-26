POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.
Mörlenbach (ots)
Am Dienstag, den 24.03. zwischen 05:50 Uhr - 09:10 Uhr wurde in der Jahnstraße in Mörlenbach, auf dem Parkplatz des dortigen DM-Marktes, ein geparkter roter PKW angefahren und beschädigt.Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell