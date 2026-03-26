Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer Kia EV6 (DA-XD 42E) gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (24.3.), 18 Uhr, und Mittwochmorgen (25.3.), 8 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Kia EV6 entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-XD 42E" war in der Kranichsteiner Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

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