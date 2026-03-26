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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer Kia EV6 (DA-XD 42E) gestohlen
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (24.3.), 18 Uhr, und Mittwochmorgen (25.3.), 8 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Kia EV6 entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "DA-XD 42E" war in der Kranichsteiner Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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