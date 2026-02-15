Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Silberbesteck bei Einbruch entwendet
Gevelsberg (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 13. Februar, 16 Uhr bis Samstag, 14. Februar, 16 Uhr, kam es in der Straße Am Jägerhaus in Gevelsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Objekt und durchwühlten die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Durch eine Terrassentür in Erdgeschoss verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung. Entwendet wurde Silberbesteck sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. (MJA)
