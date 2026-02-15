POL-EN: Silberbesteck bei Einbruch entwendet

Schwelm (ots) - Am Samstag, den 14. Februar, kam es in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr zu einem Einbruch in der ALDI-Filiale in der Schwelmer Prinzenstraße. Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln von zwei Türen in den Lagerraum ein und entwendeten dort Tabakwaren in zur Zeit noch nicht bekannten Mengen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

