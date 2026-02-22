Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Quadfahrer bei Unfall gestorben

Schüttorf (ots)

Gestern um 12 Uhr kam es auf der Samernsche Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Fahrer eines Quads befuhr die Straße in Richtung Samern, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte er gegen einen Metallzaun. Der Fahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. An der Unfallstelle befanden sich neben zwei Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber. Zudem wurden drei Notfallseelsorger*innen eingesetzt. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell