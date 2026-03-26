Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Arztpraxis

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochabend (25.3.) gegen 22.30 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen (26.3.) gegen 1.00 Uhr haben Einbrecher eine Arztpraxis in der Heidelberger Landstraße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Unbekannten Zugang zu den Räumen verschafft und Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere hundert Euro.

Die Darmstädter Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

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