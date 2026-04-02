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Polizei Münster

POL-MS: 24-Jähriger in Coerde körperlich angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (26.03., 21:10 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Männer einen 24-Jährigen am Nerzweg körperlich angegriffen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Tatverdächtigen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 24-jährige Münsteraner auf dem Nerzweg, als zwei Männer auf ihn zugingen. Die beiden Unbekannten beleidigten den Münsteraner und griffen ihn körperlich an. Der 24-Jährige versuchte, sich zu wehren, woraufhin ihm einer der Täter mit einem Messer drohte. Die Unbekannten nahmen ihm seine Kette und ein Armband ab und flüchteten anschließend in einem schwarzen Polo mit Ahauser Stadtkennung in Richtung Marderweg.

Einer der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß sein. Er soll ein "südländisches" Erscheinungsbild und einen schwarzen Bart haben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Hoodie sowie eine schwarze Hose.

Der zweite Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein sowie eine kräftige Statur haben. Zum Tatzeitpunk trug er eine schwarze Sturmhaube, einen dunklen Pullover und eine dunkelgrüne Cargo Hose.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den beiden unbekannten Tatverdächtigen sowie möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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