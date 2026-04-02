Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A1 bei Roxel - 24-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.04., 16:40 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 Richtung Dortmund durch einen geplatzten Lkw-Reifen zu einem Unfall gekommen. Drei weitere Fahrzeuge waren betroffen, wobei eine 24-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 54-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A1 Richtung Dortmund. Während der Fahrt platzte der linke Vorderreifen seines Fahrzeugs. Dabei kam der LKW vermutlich nach links von seinem Fahrstreifen ab und touchierte den Pkw einer 24-Jährigen aus Steinfurt auf dem mittleren Fahrstreifen. Sie schleuderte daraufhin links in die mittlere Betonschrammwand. Anschließend kam die Steinfurterin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn rechts in den Grünstreifen ab und überschlug sich. Ihr Auto schleuderte wieder auf die Fahrbahn und kam frontal gegen die mittlere Betonschrammwand zum Stillstand. Rettungskräfte brachten die 24-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die gelöste Reifendecke des Lkw gelangte auf die Gegenfahrbahn in Richtung Bremen. Zwei weitere Autos, die auf der dortigen Fahrbahn fuhren, kollidierten mit der Reifendecke, wurden beschädigt, waren aber weiterhin fahrbereit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 54-jährige Lkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da diese abgelaufen war. Den Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Dortmund bis 17.35 Uhr gesperrt werden.

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