POL-LM: Mehrere Bürgerinnen und Bürger übergeben Bankkarten an Betrüger +++ Polizei warnt und weist auf Veranstaltung hin

Limburg (ots)

Kreis Limburg-Weilburg,

Mittwoch, 04.03.2026, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Wie bereits gestern veröffentlicht, gingen bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Limburg-Weilburg in den vergangenen Tagen dutzende Anrufe von Betrügern ein, die sich unter anderem als Bankmitarbeiter ausgaben. Nun wurde bekannt, dass die Täter in gleich vier Fällen an die Bankkarten und zum Teil auch an das Geld der Angerufenen gelangt waren. In allen Fällen wurden den Menschen Lügengeschichten aufgetischt und ihnen so verkauft, dass ihre Bankkarte fehlerhaft sei und abgegeben werden müsse. Weiterhin verlangten die dreisten Täter die PIN der dazugehörigen Karten. Gegen 11:00 Uhr holten zwei Männer im Schleusenweg in Limburg die Bankkarte einer Seniorin ab. Einer der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank, hatte kurze hellbraune Haare und führte eine Tasche mit sich. Sein Komplize war deutlich jünger. Um 14:14 Uhr holte ein Mann in der Josefstraße ebenfalls eine Bankkarte ab und hob anschließend mit der herausgegebenen PIN Geld ab. Um 16:00 Uhr schlugen die Täter dann in der Reisstraße in Hadamar zu und gelangten auch hier in der Folge an Bargeld. Der letzte Fall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Faulbornstraße in Lindenholzhausen. Hier holte ein etwa 30 bis 50 Jahre alter Mann mit dunklerer Haut und dunklen Klamotten nach einem entsprechenden Telefonat ebenfalls eine Bankkarte ab.

Die Kriminalpolizei ermittelt in den Fällen. Personen, denen in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Diese Fälle zeigen, wie wichtig es ist, die Maschen der Betrüger zu publizieren.

In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis, dass Unter dem Motto "Mit Taktgefühl und Tatkraft" am Mittwoch, den 11. März, im Bürgerhaus in Waldhausen (Merenberger Straße 5a) eine Präventionsveranstaltung rund um das Thema Sicherheit für Seniorinnen und Senioren stattfinden wird. In der Zeit von 15 Uhr bis ca. 17 Uhr informiert Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst von der Polizeidirektion Limburg-Weilburg praxisnah über aktuelle Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustür. Um ältere Menschen besser vor Straftaten zu schützen, wird die Veranstaltung kostenfrei angeboten. Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen auf eine rege Teilnahme. Eingeladen sind nicht nur Seniorinnen und Senioren aus Weilburg und Umgebung, sondern ausdrücklich auch Angehörige, Betreuungspersonen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Es gilt weiterhin:

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

