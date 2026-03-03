PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schmuck im Visier von Dieben +++ Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet +++ Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Limburg (ots)

1. Schmuck im Visier von Dieben,

Brechen, Niederbrechen, Langhecker Straße, Donnerstag, 26.02.2026, 08:50 Uhr bis Montag, 02.03.2026, 09:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen hatten es Diebe in Niederbrechen auf Schmuck abgesehen. In der Zeitspanne von Donnerstag- bis Montagmorgen verschafften sie sich unbemerkt Zutritt zu einem Wohnraum eines Pflegeheims in der Langhecker Straße und stahlen aus diesem mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld, ehe sie unerkannt die Flucht antraten.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet, Bad Camberg, Erbach, Limburger Straße, Montag, 02.03.2026, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)Im Laufe der Nacht zu Montag ereignete sich im Bad Camberger Stadtteil Erbach eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine unbekannte Person die Limburger Straße (B8) von Selters nach Bad Camberg entlang. In Höhe der Hausnummer 125 streifte das Fahrzeug einen geparkten Opel Zafira und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Anschließend fuhr die Fahrerin oder der Fahrer einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Weilburg, Weilburger Straße, Montag, 02.03.2026, 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(kq)Im Laufe des Montags kam es in Limburg-Weilburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Montagnachmittag musste der Besitzer eines schwarzen Mercedes eine Beschädigung an seinem PKW feststellen. Der Mann hatte das Fahrzeug am Montag um 09:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Weilburger Straße abgestellt. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden im Bereich der Fahrerseite am Kotflügel und am Außenspiegel fest. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell