PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Sachbeschädigung durch Feuer+++Diebstahl aus Einkaufsmarkt+++Verfolgungsfahrt+++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Sachbeschädigung durch Feuer,

Limburg-Linter, Verlängerung "Alte Straße", Samstag, 28.02.2026, 19:20 Uhr

(jh) Unbekannte beschädigten einen Baum auf einer Fallobstwiese, indem dieser in Brand gesetzt wurde.

Am Samstagabend wurde der Polizei ein Brand eines Baumes gemeldet. Unbekannte Täter präparierten auf einer offen zugänglichen Fallobstwiese einen Apfelbaum, um ein angezündetes Holzscheit in das Bauminnere zu legen. Der Baum wurde durch das Feuer beschädigt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden.

2. Diebstahl aus Einkaufsmarkt,

Weilburg, An der Backstania, Samstag, 28.02.2026, 20:45 Uhr

(Sch) Am Samstagabend entwendete ein unbekannter Täter Kosmetikartikel und Spirituosen aus einem Einkaufsmarkt. Gegen 20:45 Uhr löste der Täter beim Verlassen des Marktes die Warensicherungsanlage aus. Er rannte zu einem grauen Opel Insignia mit Wetzlarer Kennzeichen und fuhr mit zwei weiteren männlichen Personen in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- 35 Jahre alt

- Ca. 165 cm groß

- Schlanke Statur

- Kurze dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Alkoholisierter Fahrzeugführer nach Verfolgungsfahrt durch Polizei gestoppt, Weilburg, Limburger Straße, Frankfurter Straße, Kubacher Weg, Sonntag, 01.03.2026, 00:55-01:08 Uhr

(Sch) Am Sonntagmorgen lieferte sich ein alkoholisierter Fahrzeugführer nach einer Verkehrsunfallflucht eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die nach einem rund 30 Meter langen Flug des Fahrzeugs endete.

Gegen 00:55 Uhr erhielt die Polizei durch Zeugen eine Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen streifte ein schwarzer Mercedes-Benz mit Aschaffenburger Kennzeichen beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug in der Limburger Straße in Weilburg und verursachte dabei einen hohen Sachschaden. Der Fahrzeugführer stieg zunächst aus, begutachtete den entstandenen Schaden und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte den flüchtenden Mercedes-Benz kurze Zeit später feststellen und wollten eine Verkehrskontrolle durchführen. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, beschleunigte dieser plötzlich stark und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Grävenwiesbach. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf.

Während der Flucht überholte der Fahrzeugführer auf der Frankfurter Straße weitere Verkehrsteilnehmer. Im Bereich des Kreisverkehrs am Kubacher Weg fuhr der Fahrzeugführer durch diesen hindurch und wurde in die Höhe katapultiert. Nach einem etwa 30 Meter langen Flug landete das Fahrzeug schließlich wieder auf der Fahrbahn. Das Fahrzeug beschädigte einen massiven Blumenkübel und einen Mast. Es kam unkontrolliert an einer Mauer zum Stehen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 39-jährige Fahrzeugführer aus Aschaffenburg erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und in das umliegende Krankenhaus verbracht.

Der Fahrzeugführer muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

4. Verkehrsunfallflucht

Bad Camber, Robert-Bosch-Straße, Samstag, 28.02.2026, 17:00 Uhr

(jh) Am späten Samstagnachmittag kam es in Bad Camberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher parkte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der tedox-Filiale in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg. Beim Ausparken aus der Parklücke beschädigte er eine ordnungsgemäß geparkte Mercedes A-Klasse am Fahrzeugheck.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 EUR. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen.

Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431 - 91400 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell