POL-LM: Baustellendiebe zugange +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Rasenmäher entwendet +++ Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen +++ Diebstahl auf Rastanlage

1. Baustellendiebe zugange,

Brechen-Oberbrechen, Kapellenstraße, Mittwoch, 11.02.2026, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 25.02.2026, 06:50 Uhr

(ro)In Oberbrechen waren in den letzten zwei Wochen Baustellendiebe zugange. Zwischen Mittwochnachmittag, 11.02.2026, und Mittwochmorgen, 25.02.2026, gelangten die Unbekannten auf das Gelände in der Kapellenstraße. Sie öffneten gewaltsam einen Bauwagen sowie einen Baustellencontainer und nahmen hieraus diverse Gerätschaften und Werkzeuge an sich. Zudem machten sie sich an Baustellenfahrzeugen zu schaffen und zapften etwa 2500 Liter Diesel ab. Die Täter dürften zum Abtransport der Beute ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit den Diebstählen stehen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Limburger Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Brechen-Niederbrechen, Taunusstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 06:45 Uhr bis 21:45 Uhr

(ro)Einbrecher haben am Mittwoch in Niederbrechen ein Einfamilienhaus heimgesucht. Zwischen 06:45 Uhr und 21:45 Uhr näherten sich die Täter dem Grundstück in der Taunusstraße und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Haus ein. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Rasenmäher entwendet,

Villmar, Unicastraße, Dienstag, 24.02.2026, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 25.02.2026, 07:35 Uhr

(ro)In Villmar hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf Rasenmäher abgesehen. Zwischen 19:30 Uhr und 07:35 Uhr näherten sich die Täter dem Baumarktgelände in der Unicastraße. Sie gelangten über eine rückwärtige Tür in einen Lagerraum, aus dem sie zwei akkubetriebene Rasenmäher im Wert von über 250 Euro mitgehen ließen, bevor sie unbemerkt das Weite suchten. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Weilburg-Kirschhofen, Landesstraße 3323, Mittwoch, 25.02.2026, 23:00 Uhr

(ro)Eine alkoholisierte Autofahrerin kam am Mittwochabend im Bereich Weilburg-Kirschhofen von der Fahrbahn ab. Die 20-Jährige war gegen 23:00 Uhr in ihrem VW auf der Landesstraße 3323 aus Weilburg kommend in Richtung Gräveneck unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf der angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen. Hierbei wurde ein Leitposten beschädigt. Die junge Fahrerin blieb unverletzt. Die aufnehmenden Beamten mussten die Frau jedoch mit zur Dienststelle nehmen, da der Verdacht bestand, dass sie zuvor Alkohol konsumiert hatte. Dort wurde ihr Blut von einem Arzt abgenommen. Der VW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt. Die 20-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

5. Meldung der Polizeiautobahnstation - Diebstahl auf Rastanlage, Bad Camberg, Rastanlage, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 26.02.2026, 11:00 Uhr

(kq)Am Donnerstagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr an einer Autobahnrastanlage in Bad Camberg zu einem Diebstahl. Mehrere Personen stiegen aus Kleinbussen mit kroatischen Kennzeichen, betraten die Tankstelle und entwendeten diverse Gegenstände. Mit dem Diebesgut begaben sie sich in ihre Fahrzeuge und fuhren über die Autobahn in Richtung Limburg davon. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Er war 20-25 Jahre alt und trug ein Basecap, grauen Pullover, eine dunkle Jogginghose und dunkle Nike Badeschlappen. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.

