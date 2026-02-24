PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrüger erbeuten Kontodaten und Bankkarte +++ Einbruchsversuch in Restaurant

Limburg (ots)

1. Betrüger erbeuten Kontodaten und Bankkarte, Limburg, Montag, 23.02.2026, 18.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Montagabend die Kontodaten und Bankkarten einer Limburgerin erbeutet. Gegen 18.30 Uhr klingelte das Telefon der Frau. Am Telefon meldete sich eine weibliche Stimme, die angab, Mitarbeiterin der Sparkasse zu sein. Es habe unbefugte Abbuchungen von ihrem Konto gegeben. Es gehe um mehrere Tausend Euro. Um diesen finanziellen Schaden abzuwenden, benötige man die Bankkarte und die Kontodaten. Hierzu wurden auch die persönlichen Daten der Limburgerin erfragt. Kurze Zeit später, gegen 19 Uhr, stand eine Frau vor der Haustür, nahm die Bankkarten sowie die dazugehörigen Geheimzahlen in Empfang und entfernte sich in Richtung Wiesbadener Straße. Erst später fiel der Angerufenen auf, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Obwohl eine solche Erkenntnis mit großer Scham verbunden ist, entschloss sich die Frau, die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: dem Betrüger. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden. Die Kriminalpolizei fahndet nun im vorliegenden Fall nach einer etwa 25 bis 30 Jahre alten Frau, die die Bankkarten abgeholt hatte. Sie war etwa 1,65 Meter groß, hatte blonde Haare und trug eine weiße Jacke sowie Bluejeans. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbruchsversuch in Restaurant,

Weilburg, Limburger Straße, Sonntag, 22.02.2026, 4.30 Uhr

(da)Am frühen Sonntagmorgen versuchten Unbekannte, in ein Weilburger Restaurant einzusteigen. Gegen 4.30 Uhr begaben sie sich auf das Grundstück in der Limburger Straße und versuchten mehrfach, eine Hintertür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch sämtlichen Hebelversuchen stand, weshalb die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Sie hinterließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

