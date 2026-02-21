PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung in der Innenstadt +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Verkehrsunfallflucht +++ Massive Ölspur +++

1.Körperverletzung nach Streitigkeit in der Innenstadt, Limburg, Grabenstraße, Freitag, 20.02.2026, 14:16 Uhr,

Am Freitagmittag ist es in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 31-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Familie in der Stadt unterwegs, als ein 21-jähriger Mann an der Gruppe vorbeiging. Der 31-Jährige fühlte sich nach eigenen Angaben durch das Verhalten des Vorbeigehenden provoziert, woraufhin es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern kam. Im weiteren Verlauf soll der Ältere seinem Kontrahenten eine Kopfnuss versetzt haben. Daraufhin schlug der Jüngere mit den Fäusten zu. Umstehende Personen griffen ein und trennten die Beteiligten, sodass die Auseinandersetzung beendet werden konnte. Beide Männer waren leicht an den Händen verletzt, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gingen die Parteien getrennte Wege.

2.Sachbeschädigung an PKW,

Limburg, Wiesbadener Straße, Freitag, 20.02.2026, 07:20 Uhr - 14:30 Uhr,

Am Freitag ist ein abgestellter Pkw beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten einen geparkten schwarzen BMW X1. Die Kratzer erstreckten sich über die komplette Fahrer- und Beifahrerseite sowie über die Motorhaube des Fahrzeugs. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3.Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Bahnstrecke vorübergehend gesperrt, Dornburg, L3364 zwischen Frickhofen und Langendernbach, Freitag, 20.02.2026, 19:58 Uhr,

In der Gemarkung Dornburg-Frickhofen ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen, in dessen Folge auch die Bahnstrecke zwischen Frickhofen und Wilsenroth vorübergehend gesperrt werden musste.

Um 19:58 Uhr wurde der Polizei durch einen Mitteiler ein verunfallter Pick-up, im Bereich der L 3364 gemeldet. Das Fahrzeug habe sich in der Nähe des Bahnübergangs zwischen Frickhofen und Langendernbach in einer Böschung befunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer den parallel zur Bahnstrecke verlaufenden Feldweg befahren und war anschließend über den Bahnübergang auf die L 3364 in Richtung Dornburg-Frickhofen eingebogen. Beim Abbiegevorgang verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Andreaskreuz sowie die Schutzplanke. Beide Verkehrseinrichtungen wurden erheblich beschädigt.

Aufgrund der Nähe des Unfallortes zu den Gleisen wurde die Bundespolizei verständigt. Die Bahnstrecke zwischen Frickhofen und Wilsenroth wurde vorsorglich gesperrt.

Ein weiterer Zeuge meldete sich im Verlauf bei der Polizei und gab an, am Unfallort angehalten und dort vier männliche Personen am Fahrzeug angetroffen zu haben.

Die eingesetzte Streife traf die Personen schließlich vor Ort an. Die Fahrereigenschaft war zunächst unklar. Ein 28-jähriger Mann konnte anhand der Spurenlage als Fahrer identifiziert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

4.Unfallflucht in Hadamar,

Hadamar, Alte Chaussee Do. 19.02.2026, 19:00 Uhr bis Fr. 20.02.2026, 19:00 Uhr

In Hadamar ist es in der Alten Chaussee zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Alte Chaussee in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Volvo XC60 und beschädigte diesen.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 8.000 EUR Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen.

Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

5. Massive Ölspur

Waldbrunn-Ellar bis Limburg-Ahlbach Samstag, 21.02.2026, 12:50 Uhr,

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte eine erhebliche Ölspur.

Durch mehrere Mitteiler wurde die Polizeistation Limburg auf eine massive Ölspur aufmerksam gemacht. Die Spur führt von Waldbrunn-Ellar über die L3022 nach Hadamar-Steinbach. Von dort über die K495 nach Hadamar-Oberweyer und weiter über die K496 nach Limburg-Ahlbach. Hier fuhr der unbekannte Verursacher auf die B49 in Richtung Limburg. Durch die Straßenmeisterei mussten umfangreiche Reinigungsarbeiten durchgeführt werden um eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Hinweise auf den Verursacher richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

